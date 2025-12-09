Ричмонд
Кодирование от шопоголизма не дает результата: вот почему

Психолог Серебрякова: Кодирование от шопоголизма — это маркетинговая уловка.

Источник: Комсомольская правда

Сейчас в соцсетях можно часто встретить объявление «Кодирование от шопоголизма». Клинический психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Дарья Серебрякова рассказала KP.RU, работает ли такое лечение от зависимости.

«Серьезной доказательной базы у таких методов нет. В отношении поведенческих зависимостей “кодирование” — это скорее маркетинговая уловка. В профессиональной среде отношение к “кодированию”, мягко говоря, скептическое», — пояснила эксперт.

По ее словам, такой подход не влияет на эмоциональные сбои, не помогает освоить более здоровые модели общения и не устраняет навязчивые установки, которые держат зависимость «на плаву». Реально работающими считаются психотерапия и восстановление саморегуляции.

«Это не “борьба с покупками” в прямом смысле слова, а постепенное возвращение к полноценной эмоциональной жизни, которая была сведена к приобретению вещей», — подчеркнула Серебрякова.

Лучше всего обращаться к психологам/психотерапевтам с опытом работы с компульсивным поведением и зависимостями.

Ранее социолог Яков Якубович отметил, что люди с низкой самооценкой чаще страдают от онлайн-шопоголизма. Они восполняют эмоциональный вакуум и недостаток дофамина.