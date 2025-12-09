Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кургане продают популярную кальянную в центре города

На улице Советской в Кургане выставили на продажу кальянную, которая пользуется популярностью у горожан. Об этом говорится в объявлении.

Заведение находится в историческом центре Кургана.

На улице Советской в Кургане выставили на продажу кальянную, которая пользуется популярностью у горожан. Об этом говорится в объявлении.

«Продается бар на улице Советской. Тип — кальянная, тридцать посадочных мест. Цена — 1 000 000 рублей», — сообщается на сайте Avito.

Ранее в Кургане выставляли на продажу объекты общепита. Вместе с гостевым комплексом был оценен в 55 млн рублей популярный у горожан кафе-бар Vostochny в Восточном микрорайоне, на продажу также предлагались закрывшееся кафе «Капкан» на трассе «Иртыш», кафе Terrazza и действующее придорожное кафе на 261-м километре трассы Р-254.