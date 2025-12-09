В Челябинске выставили на продажу популярную у горожан сауну

Оздоровительный комплекс с сауной продают в Челябинске.
На улице Новороссийской в Челябинске продается сауна, которая пользуется популярностью у местных жителей. Об этом говорится в объявлении.
«Продается сауна на улице Новороссийская. Площадь — 154 квадрата, цена 14 990 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан». На фото видно название заведения — оздоровительный комплекс «Дельфин».
Ранее сообщалось, что в Челябинске вырос спрос на аренду саун для новогодних корпоративов, стоимость начинается от 1700 рублей в час. Популярные комплексы «Авокадо», «Орлов клуб», «Камелот», «Aqua-Рай» и «Кедровая точка» предлагают залы и отдельные дома с банями, бассейнами и зонами отдыха для компаний до 20−25 человек.