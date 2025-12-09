Экспорт зерна из Новосибирской области в Беларусь вырос почти в пять раз

По данным Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, с января по ноябрь 2025 года контролировали вывоз более 138 тысяч тонн рапса, а также несколько тысяч тонн семян подсолнечника и льна. Все партии сопровождались фитосанитарными сертификатами, подтверждающими их безопасность.