Экспорт зерна из Новосибирской области в Беларусь вырос почти в пять раз

По данным Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, с января по ноябрь 2025 года контролировали вывоз более 138 тысяч тонн рапса, а также несколько тысяч тонн семян подсолнечника и льна. Все партии сопровождались фитосанитарными сертификатами, подтверждающими их безопасность.
Объёмы поставок в сравнении с прошлым годом увеличились почти в пять раз. Лабораторные исследования подтвердили соответствие продукции санитарным нормам Беларуси.
Ведомство оформила более двух тысяч сертификатов, обеспечив стабильность и надёжность экспортных поставок.