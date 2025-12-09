Китайско-российский понтонный мост в Хабаровском крае построят за три дня

Строители приступили к установке нового грузопассажирского понтонного моста между китайским уездом Жаохэ и селом Покровка в России. Как заявил генеральный директор подрядной компании Чжан Цзычэн, монтаж объекта длиной 440 метров планируется завершить всего за три дня. После этого мост примет двусторонняя комиссия, и он откроет быстрый путь через границу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мост состоит из 22 понтонных модулей, каждый из которых способен выдержать нагрузку до 100 тонн. Работы начались 6 декабря, и на строительной площадке задействованы четыре экскаватора и 15 рабочих. Как отмечают представители подрядчика, после ввода объекта в эксплуатацию время пересечения границы для транспортных средств сократится примерно до двух минут, что значительно ускорит товарооборот и перемещение людей между двумя странами в этом районе.
В настоящее время прямое сообщение между Жаохэ и Покровкой отсутствует — оно было прервано 21 октября с окончанием летней навигации по реке Уссури. Зимой здесь традиционно действовала лишь ледовая переправа, которая зависела от погодных условий и имела сезонные ограничения.