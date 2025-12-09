Китайско-российский понтонный мост в Хабаровском крае построят за три дня

Мост состоит из 22 понтонных модулей, каждый из которых способен выдержать нагрузку до 100 тонн. Работы начались 6 декабря, и на строительной площадке задействованы четыре экскаватора и 15 рабочих. Как отмечают представители подрядчика, после ввода объекта в эксплуатацию время пересечения границы для транспортных средств сократится примерно до двух минут, что значительно ускорит товарооборот и перемещение людей между двумя странами в этом районе.