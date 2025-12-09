Авиарейсы Владивосток — Шэньян планируется возобновить в марте

Во время встречи Вера Щербина подчеркнула, что Китай — исторически ведущий стратегический партнер Приморья. По итогам января — сентября текущего года, удельный вес КНР составил почти 70% от всего внешнеторгового оборота края. При этом он увеличился к показателю аналогичного периода прошлого года на 16%. Объем приморского экспорта в Китай за девять месяцев вырос на 10%. Импорт китайской продукции в Приморский край стал больше на 17%.
«Между нашими регионами сегодня будет подписано соглашение об установлении дружественных отношений, которое, я уверена, станет надежной основой для связей в экономической и гуманитарной сферах. Ранее мы уже запустили авиарейс Владивосток — Далянь, который показывал высокие результаты по пассажиропотоку — в пиковые периоды количество рейсов доходило до трех в неделю. В общей сложности этот рейс перевез 44 тысячи туристов. В 2025 году в результате договоренностей Губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко и Первого секретаря комитета КПК провинции Ляонин был открыт авиарейс из Владивостока в Шэньян. Только в период с августа по октябрь перевезено почти 5 тысяч пассажиров. Сейчас эти рейсы временно приостановлены, но мы ожидаем, что с марта 2026 года они будут возобновлены. Уверена, что с введением безвизового въезда в Россию для туристов из КНР будет появляться все больше возможностей для открытия новых маршрутов между Владивостоком и КНР, и мы приглашаем авиаперевозчиков к взаимовыгодному сотрудничеству», — заявила Вера Щербина.
Первый вице-губернатор отметила также, что Приморский край и провинция Ляонин — морские регионы, что открывает множество возможностей сопряжения логистических мощностей, чтобы обеспечить еще более эффективную совместную работу. Она предложила китайской стороне рассмотреть возможности для более тесного сотрудничества с портами Владивосток, Славянка и Восточный, а также транспортным компаниям Китая обратить внимание на опыт транспортной группы FESCO, которая в этом году открыла представительство в городе Даляне провинции Ляонин и несколько линий, связывающих регионы.
Еще одним направлением беседы стал старт нового преференциального режима для инвесторов в Приморье в январе 2026 года — это Международная территория опережающего развития. Она предназначена для предприятий с участием иностранных инвесторов, производителей высокотехнологичной продукции, а также компаний, ориентированных на экспорт и глубокую переработку.
Губернатор провинции Ляонин выступил с предложениями по развитию взаимовыгодных взаимоотношений с Приморским краем, в частности в сфере торговли и промышленности, логистики, гуманитарного сотрудничества.
Как отмечает пресс-служба министерства международных и внешнеэкономических связей Приморского края, Дни Приморского края в провинции Ляонин проходят