Авиарейсы Владивосток — Шэньян планируется возобновить в марте

«Между нашими регионами сегодня будет подписано соглашение об установлении дружественных отношений, которое, я уверена, станет надежной основой для связей в экономической и гуманитарной сферах. Ранее мы уже запустили авиарейс Владивосток — Далянь, который показывал высокие результаты по пассажиропотоку — в пиковые периоды количество рейсов доходило до трех в неделю. В общей сложности этот рейс перевез 44 тысячи туристов. В 2025 году в результате договоренностей Губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко и Первого секретаря комитета КПК провинции Ляонин был открыт авиарейс из Владивостока в Шэньян. Только в период с августа по октябрь перевезено почти 5 тысяч пассажиров. Сейчас эти рейсы временно приостановлены, но мы ожидаем, что с марта 2026 года они будут возобновлены. Уверена, что с введением безвизового въезда в Россию для туристов из КНР будет появляться все больше возможностей для открытия новых маршрутов между Владивостоком и КНР, и мы приглашаем авиаперевозчиков к взаимовыгодному сотрудничеству», — заявила Вера Щербина.