В Приморском крае зарегистрирован кластер судостроения и судоремонта

Его участники смогут претендовать на особые условия региональных мер поддержки.
Как рассказал зампредседателя Правительства края Николай Стецко, это первый промышленный кластер, зарегистрированный в Приморье.
«Символично, что кластер в сфере судостроения и судоремонта. Его участники, помимо взаимодействия между собой и сопровождения со стороны Правительства, смогут претендовать на особые условия региональных мер поддержки», — подчеркнул он.
Кластер объединяет пять компаний: ООО «Тихоокеанские верфи», ПАО «Завод “Варяг”, ООО “Бриз Памп”, АО “Союз-Ремонт”, АО “Аскольд”, отмечает пресс-служба краевого кабмина. Среди заявленных проектов — производство скоростного пассажирского судна смешанного плавания типа река-море, проект — “Фламинго 2330”.