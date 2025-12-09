Суд Хабаровска наказал коммерсантов за махинации с налоговыми декларациями

«В суде установлено, что с марта 2017 года по декабрь 2019 года подсудимые путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации о суммах налоговых вычетов по сделкам с подконтрольными организациями, фактически не осуществлявшими хозяйственной деятельности, уклонились от уплаты налога на общую сумму свыше 73 млн рублей», — говорится в сообщении.