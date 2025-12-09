Суд Хабаровска наказал коммерсантов за махинации с налоговыми декларациями

Кировский районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего генерального директора ООО’Снабер’и 55-летнего предпринимателя. Они признаны виновными по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
«В суде установлено, что с марта 2017 года по декабрь 2019 года подсудимые путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации о суммах налоговых вычетов по сделкам с подконтрольными организациями, фактически не осуществлявшими хозяйственной деятельности, уклонились от уплаты налога на общую сумму свыше 73 млн рублей», — говорится в сообщении.
Помимо этого, они указали недостоверные сведения в электронных платежных поручениях, на основании которых кредитными организациями произведены перечисления денежных средств на общую сумму более 500 млн рублей с расчетного счета ООО «Снабер» на счета контрагентов.
Коммерсанты вину не признали, ссылаясь на непричастность.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил директора компании к 1 году 10 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей, предпринимателя — к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей.
Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.
Также судом удовлетворен иск прокуратуры Хабаровского края о взыскании с соучастников 73 млн рублей.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что за 9 месяцев 2025 года организации Хабаровского края пополнили бюджет Российской Федерации на 180,5 млрд рублей налогов и сборов. Это на 51 млрд рублей (на 39,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.