Красноярский край вошел в топ-3 регионов Сибири по уровню зарплат

Красноярский край вошел в топ регионов по уровню зарплат в Сибири. Об этом говорится в исследовании hh.ru.
Как выяснили аналитики, в ноябре 2025 года средняя медианная зарплата в Красноярском крае составила 84,3 тысячи рублей. При этом с начала года зарплата выросла на 7%.
В целом по Сибири средняя медианная зарплата составила 76,1 тысячу рублей, увеличившись с начала года на 10%.
Лидером по росту заработных плат стала Республика Алтай (+37%), Хакасия (+28%), Тува (+18%). Самые высокие зарплаты предлагаются к вахтовикам.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае объявили о повышении зарплат бюджетникам с января 2026 года.