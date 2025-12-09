Ричмонд
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский край вошел в топ-3 регионов Сибири по уровню зарплат

С начала года в Красноярском крае зарплаты выросли на 7%.

Источник: Freepik

Красноярский край вошел в топ регионов по уровню зарплат в Сибири. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Как выяснили аналитики, в ноябре 2025 года средняя медианная зарплата в Красноярском крае составила 84,3 тысячи рублей. При этом с начала года зарплата выросла на 7%.

В целом по Сибири средняя медианная зарплата составила 76,1 тысячу рублей, увеличившись с начала года на 10%.

Лидером по росту заработных плат стала Республика Алтай (+37%), Хакасия (+28%), Тува (+18%). Самые высокие зарплаты предлагаются к вахтовикам.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае объявили о повышении зарплат бюджетникам с января 2026 года.