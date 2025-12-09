Регион и S7 Group расширяют перспективы долгосрочного сотрудничества

«Во-первых, новую жизнь получил “Бердский электромеханический завод” — на предприятии проведена большая модернизация. Во-вторых, конечно же, экономический эффект — это дополнительные налоговые поступления. Например, в 2024 году авиакомпания S7 вошла в тройку крупнейших налогоплательщиков нашего региона. Но, мне кажется, более важный — долгосрочный кадровый эффект. И в этом сошлись наши интересы. В Новосибирской области хорошая школа — и авиастроения, и обслуживания самолётов — базируется, в первую очередь, на базе НГТУ-НЭТИ и наших колледжей. Именно благодаря этому удалось обеспечить кадрами амбициозные планы авиакомпании “Сибирь”.Можно просто оценить цифры: только в этом году дополнительно привлечено 500 сотрудников, из них 150 — это инженерный состав. На следующий год в планах увеличить численность ещё на 700 человек, из них почти 500 человек — это инженерный и рабочий состав по обслуживанию самолётов. Появляются принципиальные новые для новосибирского образования направления подготовки: подготовка лётного состава. В частности автотранспортный колледж, уже второй год подряд будет готовить бортпроводников», — отметил Андрей Травников.