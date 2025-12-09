Регион и S7 Group расширяют перспективы долгосрочного сотрудничества

Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности по техническому обслуживанию воздушных судов в полтора раза, создать новые рабочие места.
В торжественной церемонии, посвящённой началу реализации проекта, приняли участие Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и руководство S7 Group.
Губернатор Андрей Травников подчеркнул: компания продолжает развитие в Новосибирской области и это даёт позитивные эффекты по целому ряду направлений.
«Во-первых, новую жизнь получил “Бердский электромеханический завод” — на предприятии проведена большая модернизация. Во-вторых, конечно же, экономический эффект — это дополнительные налоговые поступления. Например, в 2024 году авиакомпания S7 вошла в тройку крупнейших налогоплательщиков нашего региона. Но, мне кажется, более важный — долгосрочный кадровый эффект. И в этом сошлись наши интересы. В Новосибирской области хорошая школа — и авиастроения, и обслуживания самолётов — базируется, в первую очередь, на базе НГТУ-НЭТИ и наших колледжей. Именно благодаря этому удалось обеспечить кадрами амбициозные планы авиакомпании “Сибирь”.Можно просто оценить цифры: только в этом году дополнительно привлечено 500 сотрудников, из них 150 — это инженерный состав. На следующий год в планах увеличить численность ещё на 700 человек, из них почти 500 человек — это инженерный и рабочий состав по обслуживанию самолётов. Появляются принципиальные новые для новосибирского образования направления подготовки: подготовка лётного состава. В частности автотранспортный колледж, уже второй год подряд будет готовить бортпроводников», — отметил Андрей Травников.
«Строительство второго собственного ангара в Новосибирске — это стратегический шаг для S7 Group. Расширение ангарного комплекса позволит увеличить объёмы технического обслуживания воздушных судов в Новосибирске в 1,5 раза и создаст более 300 дополнительных рабочих мест для сибирских инженеров», — подчеркнул генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин.
Добавим, что проект представляет собой создание высокотехнологичной инфраструктуры для выполнения периодического технического обслуживания. Комплекс общей площадью около 9 тысяч кв. метров и строительным объёмом порядка 123 тысячи м³ будет соответствовать всем современным требованиям безопасности, экологии и эффективности.
Ангарный комплекс расположится в контролируемой зоне аэропорта, в технологическом секторе транспортной безопасности, и будет включать в себя две основные зоны: просторный одноэтажный ангар на два самолётных места и двухэтажный административно-технический блок с производственными, служебными и административными помещениями.
Генеральным подрядчиком проекта является S7 Invest (входит в S7 Group), а его реализация запланирована в рамках стратегии развития S7 Group, направленной на усиление собственной инженерной базы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на I квартал 2027 года.