В России запустят программу структурной перестройки экономики

Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений, рассчитанного до 2030 года. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Программа предусматривает создание высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, расширение производства товаров с высокой добавленной стоимостью и рост внутреннего потребления российской продукции. Путин подчеркнул, что в конце следующего года должна быть сформирована платформа, обеспечивающая темпы экономического роста не ниже мировых. По его словам, развитие должно быть «всеобъемлющим» и охватывать все регионы страны.
О подготовке плана ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин. Вице-премьер Александр Новак уточнял, что ключевая задача — нарастить долю отраслей машиностроения, электроники, робототехники, химии, фармацевтики, а также креативного сектора и туризма. План, по его словам, должен обеспечить согласованность действий федеральной власти, регионов и бизнеса и задать устойчивую модель роста.
Путин отдельно остановился на необходимости «обеления» экономики, увязав это с повышением ставки НДС до 22% с 1 января 2026 года. Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров. Президент отметил, что повышение НДС рассматривается как временная мера и что важно не допустить ухода бизнеса в тень.
Для малого и среднего предпринимательства введён мораторий на ответственность за ошибки при переходе на уплату НДС, а порог годовой выручки для включения в налоговый режим снижается до 20 млн рублей.
Глава государства призвал сократить нелегальную занятость и усилить контроль за обращением наличных денег, подчеркнув, что добросовестные компании должны получить прямую выгоду от «обеления» рынка.
На прошлой неделе правительство утвердило перечень мероприятий на ближайшие пять лет. План охватывает вопросы занятости, инвестиций, потребления и обороны, ориентируясь на устойчивый рост экономики при умеренной инфляции и низкой безработице.
