В России запустят программу структурной перестройки экономики

Программа предусматривает создание высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, расширение производства товаров с высокой добавленной стоимостью и рост внутреннего потребления российской продукции. Путин подчеркнул, что в конце следующего года должна быть сформирована платформа, обеспечивающая темпы экономического роста не ниже мировых. По его словам, развитие должно быть «всеобъемлющим» и охватывать все регионы страны.