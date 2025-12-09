В Омской области продают глэмпинг-отель с доходом 20 тысяч в день

В селе Новотроицкое, расположенном неподалёку от Омска, выставлен на продажу глэмпинг-отель. Владелец оценил его в 7,99 млн рублей. Объект находится на живописном берегу реки Иртыш и включает в себя семь геокупольных шатров, а также баню и купель.