В Омской области продают глэмпинг-отель с доходом 20 тысяч в день

В селе Новотроицкое, расположенном неподалёку от Омска, выставлен на продажу глэмпинг-отель. Владелец оценил его в 7,99 млн рублей. Объект находится на живописном берегу реки Иртыш и включает в себя семь геокупольных шатров, а также баню и купель.
Как указано в объявлении, отель приносит чистую прибыль не менее 20 тысяч рублей ежедневно. Продаваемый бизнес полностью оборудован необходимыми коммуникациями и готов к приёму гостей. Требуется лишь завершение благоустройства территории для увеличения привлекательности комплекса.
Глэмпинг-отель начал свою работу в 2023 году. Причина продажи неизвестна.