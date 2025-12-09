Ричмонд
В Омской области продают глэмпинг-отель с доходом 20 тысяч в день

Продавец утверждает, что чистая прибыль с объекта достигает 20 тысяч рублей в день.

Источник: Om1 Омск

В селе Новотроицкое, расположенном неподалёку от Омска, выставлен на продажу глэмпинг-отель. Владелец оценил его в 7,99 млн рублей. Объект находится на живописном берегу реки Иртыш и включает в себя семь геокупольных шатров, а также баню и купель.

Как указано в объявлении, отель приносит чистую прибыль не менее 20 тысяч рублей ежедневно. Продаваемый бизнес полностью оборудован необходимыми коммуникациями и готов к приёму гостей. Требуется лишь завершение благоустройства территории для увеличения привлекательности комплекса.

Глэмпинг-отель начал свою работу в 2023 году. Причина продажи неизвестна.