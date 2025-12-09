Ричмонд
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, что Paramount Skydance сделала встречную заявку на покупку Warner Bros

Paramount Skydance 8 декабря выдвинула встречное предложение о приобретении Warner Bros.

Paramount Skydance 8 декабря выдвинула встречное предложение о приобретении Warner Bros. Discovery на сумму $108,4 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз корпорации.

Компания заявила о намерении выкупить все находящиеся в обращении акции WBD по цене $30 за штуку, полностью наличными. Предложение включает весь бизнес Warner Bros. Discovery, в том числе подразделение Global Networks.

Эта заявка стала ответом на предыдущую сделку Netflix, который предложил около $72 млрд за телевизионные студии и стриминговые активы Warner Bros. Discovery. Наблюдатели считают: встречное предложение Paramount осложняет борьбу за активы Warner Bros., включая ключевые франшизы HBO и DC Comics.

В Paramount подчёркивают, что их предложение превышает условия Netflix и даёт акционерам WBD дополнительный выгрыш в размере $18 млрд, а также может упростить процесс согласования в регулирующих органах.

Процесс продажи Warner Bros. Discovery развивается на фоне падения традиционного медиарынка. Потребители всё реже смотрят кабельное телевидение, что ударяет по выручке компаний. В третьем квартале доход Warner Bros. снизился на 23%.

Если сделка Netflix будет одобрена, совокупная аудитория стриминговых сервисов под его контролем достигнет 450 млн подписчиков, что наверняка привлечёт внимание антимонопольных структур.

Читайте также: Спасатель неожиданно назвал две вероятные версии гибели семьи Усольцевых.