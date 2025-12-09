Ричмонд
Выяснилось, что дефицита красной икры к Новому году в России не ожидается

Россия не столкнётся с нехваткой красной икры в праздничный сезон.

Россия не столкнётся с нехваткой красной икры в праздничный сезон. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, отметив, что продукт представлен на рынке в достаточном объёме и проблем с поставками не предвидится.

По данным Рыбного союза, объективных оснований для роста цен из-за дефицита также нет. В текущем сезоне производство лососевой икры увеличилось на 39% по сравнению с прошлым годом.

Тем не менее исследование финансового сервиса «Сравни» фиксирует рост стоимости традиционного бутерброда с натуральной икрой на 13% — с 969 до 1090 рублей за год. Продажи самой икры за девять месяцев 2025 года просели: на 45,1% в натуральном выражении и на 10,1% — в стоимостном.

Потребителям, по оценкам отрасли, будет доступен широкий ассортимент, однако ценовая динамика может сохраняться из-за общего удорожания продукции и снижения покупательского спроса.

