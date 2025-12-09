Выяснилось, что дефицита красной икры к Новому году в России не ожидается

Тем не менее исследование финансового сервиса «Сравни» фиксирует рост стоимости традиционного бутерброда с натуральной икрой на 13% — с 969 до 1090 рублей за год. Продажи самой икры за девять месяцев 2025 года просели: на 45,1% в натуральном выражении и на 10,1% — в стоимостном.