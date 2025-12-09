Долгие стройки и системные проблемы: чего ждут тюменские девелоперы после отмены моратория на штрафы

«История с отменой моратория на просрочку ввода — плановая и объявлено о ней заранее, поэтому для большинства застройщиков вряд ли она станет снегом на голову. Ситуация была бы сложнее, если бы мораторий был отменен внепланово, поскольку часть застройщиков все-таки пользовалась им, когда из-за проблем с логистикой или необходимостью изменения проектной документации из-за сложностей с поставкой импортных материалов и комплектующих, были вынуждены сдвигать сроки сдачи проектов. Например, были ситуации, когда дольщики получали ключи точно в оговоренный срок, а сама сдача дома производилась позднее. Не исключено, что с отменой моратория, девелоперы начнут закладывать риски форс-мажора в сроки реализации своих новых проектов и они могут вырасти на 10−15%», — пояснил в беседе с журналистом агентства Жалнин.