Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприниматели могут заявить о себе на премии «Бизнес у моря»

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» до 10 декабря 2025 года продолжает прием заявок от представителей бизнеса для участия в общекраевой премии «Бизнес у моря».

Источник: Комсомольская правда

Приглашаем предпринимателей принять участие в одной из 9 номинаций, заявить о себе и получить шанс не только стать обладателем почетного звания победителя, но и получить индивидуальное медиасопровождение. Подробности на сайте «ПРЕМИЯ У МОРЯ точка РФ» (https://премияуморя.рф/).