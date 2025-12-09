Приглашаем предпринимателей принять участие в одной из 9 номинаций, заявить о себе и получить шанс не только стать обладателем почетного звания победителя, но и получить индивидуальное медиасопровождение. Подробности на сайте «ПРЕМИЯ У МОРЯ точка РФ» (https://премияуморя.рф/).
Предприниматели могут заявить о себе на премии «Бизнес у моря»
Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» до 10 декабря 2025 года продолжает прием заявок от представителей бизнеса для участия в общекраевой премии «Бизнес у моря».