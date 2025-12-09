Ричмонд
В Красноярском крае по данным БПЛА выявили 8 тысяч гектаров неиспользуемой сельхозземли

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае при помощи беспилотных летательных аппаратов выявлены крупные площади сельхозугодий, которые долгое время не используются по назначению, сообщили в Управлении Россельхознадзора.

Источник: НИА Красноярск

За одиннадцать месяцев специалисты ведомства проконтролировали более 255 тысяч гектаров земель. Из них 8 тысяч гектаров обследованы с применением БПЛА, что позволило детально зафиксировать состояние участков.

По итогам контроля установлено 1,6 тысячи участков общей площадью 80,8 тысячи гектаров, на которых заметны признаки заброшенности: заросли сорной растительности, поросль кустарников и деревьев, а также случаи захламления твердыми коммунальными отходами.

Информация о территориях, представляющих пожароопасность, передана в региональное МЧС для принятия мер безопасности.

По результатам проверок правообладателям земель направлено 1078 предостережений, а также выдано 252 предписания об устранении нарушений и приведении участков в надлежащее состояние.

