УК собираются сделать эффективнее и прозрачнее в Хабаровском крае

В крае насчитывается 9516 многоквартирных домов, за которыми закреплены 262 управляющие организации.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске прошёл круглый стол, организованный главным контрольным управлением при губернаторе и правительстве края, на котором обсудили пути повышения эффективности работы управляющих компаний и выработку единых правил взаимодействия между бизнесом и жителями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одной из ключевых тем стало создание прозрачных механизмов контроля за исполнением обязанностей и формирование конкурентной среды на рынке услуг. Ведомства отметили необходимость соблюдения баланса интересов граждан и поставщиков, чтобы обеспечить доступность и качество обслуживания.

Отдельный блок обсуждения был посвящён внедрению цифровых решений. По данным участников встречи, Минстрой России запустил 6371 официальный домовой чат в мессенджере «МАХ», что должно повысить скорость обмена информацией между жителями и управляющими организациями.

Также рассматривались вопросы включения НДС в платёжные документы с 2026 года, вывоз твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, распределение средств фонда капремонта и механизм оказания помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

По информации главного контрольного управления, в крае насчитывается 9516 многоквартирных домов, за которыми закреплены 262 управляющие организации. Эффективность их работы напрямую влияет на показатели безопасности, комфорта и качества городской среды.

«Мы стремимся обеспечить добросовестную конкуренцию и повысить качество услуг. При повторных нарушениях лицензии управляющих организаций будут рассматриваться на предмет аннулирования», — отметил руководитель управления Сергей Распутин.