УК собираются сделать эффективнее и прозрачнее в Хабаровском крае

В Хабаровске прошёл круглый стол, организованный главным контрольным управлением при губернаторе и правительстве края, на котором обсудили пути повышения эффективности работы управляющих компаний и выработку единых правил взаимодействия между бизнесом и жителями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.