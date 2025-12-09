Миллиардер из ХМАО начал слияние компаний в своей бизнес-империи

Эксперт из бизнес-сферы пояснил, что реорганизация компании может быть связана с экономией. «Такое решение может быть связано с оптимизацией структуры бизнеса и снижением управленческих издержек за счет объединения двух компаний в одну», — сообщил источник URA.RU. Агентство направило запрос в компанию миллиардера. На момент публикации новости ответ не поступил.