Раскрыто, что защита фигуранта дела Долиной Основы обжаловала приговор

Ранее сообщалось, что в мотивировочной части решения по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной суд указал, что покупательница жилья Полина Лурье не проявила необходимой осмотрительности при заключении сделки. Как следует из документа, Лурье, выступавшая индивидуальным предпринимателем в сфере аренды и управления недвижимостью, должна была оценить обстоятельства сделки и обратить внимание на признаки, свидетельствующие об искажении воли продавца. Суд пришёл к выводу, что этих действий она не совершила, что стало одним из оснований для признания договора недействительным.