Раскрыто, что защита фигуранта дела Долиной Основы обжаловала приговор

Защита Андрея Основы, получившего 4 года колонии по делу о хищении квартиры певицы Ларисы Долиной, подала апелляцию. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Асим Алыев.
По словам защитника, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам. Он намерен добиваться отмены приговора и возврата дела прокурору, заявляя о неправильном применении уголовного закона. Ранее Алыев отмечал, что организаторы мошеннической схемы могли находиться на территории Украины.
Балашихинский городской суд в конце ноября назначил наказание четырём участникам группы. Анжела Цырульникова получила 7 лет общего режима и штраф 1 млн рублей. Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий — по 7 лет в колониях особого и строгого режима. Андрею Основе суд назначил 4 года общего режима и штраф 900 тысяч рублей.
По версии следствия, с апреля по июль 2024 года фигуранты совместно с неустановленными лицами обманным путём похитили 175,12 млн рублей и лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью более 138 млн рублей. С учётом комиссий и сопутствующих расходов ущерб превысил 317 млн рублей.
Следствие также вменяет подсудимым хищение 2,7 млн рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 млн — у жительницы Балашихи. Последняя сумела распознать обман и обратилась в полицию. Цырульникову задержали в июле 2024 года при попытке получить муляж денежных средств.
Гособвинение настаивало на сроках от 6 до 9,5 лет и просило сохранить арест на имущество фигурантов для обеспечения исполнения приговора.
Ранее сообщалось, что в мотивировочной части решения по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной суд указал, что покупательница жилья Полина Лурье не проявила необходимой осмотрительности при заключении сделки. Как следует из документа, Лурье, выступавшая индивидуальным предпринимателем в сфере аренды и управления недвижимостью, должна была оценить обстоятельства сделки и обратить внимание на признаки, свидетельствующие об искажении воли продавца. Суд пришёл к выводу, что этих действий она не совершила, что стало одним из оснований для признания договора недействительным.
