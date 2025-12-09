Автопарк Красноярской теплосети пополнился новой техникой

Общая протяженность сетей Компании в городе более 2 тыс. км. С 2020 года Красноярская теплосеть реализует программу по развитию и обновлению теплосетевого хозяйства. В этом году в городе построено и реконструировано около 50 км трубопроводов, а за пять лет протяженность обновленных магистралей составила 300 км. Результаты такой работы уже очевидны: две зимы Красноярск пережил без серьезных инцидентов на теплосетях. Помимо строительства и реконструкции трубопроводов, подразделение активно обновляет и развивает сопутствующую инфраструктуру. Так, в этом году построили три центральных тепловых пункта, еще один отремонтировали, также отремонтировано пять насосных станций. По итогам текущего года общий объем вложений в обновление и ремонт сетевой инфраструктуры города составит 6,2 млрд рублей.
Специалисты отмечают, что профессионализм персонала отрасли здесь первостепенен, но и техническое обеспечение играет немаловажное значение в этой работе. Вся техника в арсенале теплосетей адаптирована к сложным климатическим условиям, обладает повышенной проходимостью и надежностью.
Новое поступление техники ориентировано на широкий спектр задач: проведение земляных, погрузочных мероприятий, оперативную доставку материалов и ремонтных бригад к местам проведения работ.
Особое место в автопарке теплосетей занимают 11 мобильных аварийно-ремонтных мастерских «МАВР». Это настоящие профессионалы на колесах, и они незаменимы при оперативном реагировании. Каждая мастерская — это автономный комплекс, способный развернуть ремонт на трубопроводе в любой точке города. Их оснащение включает генераторы, сварочные трансформаторы, лестницы, мощные прожекторы для работы ночью. В этих машинах есть и все самое необходимое для комфорта персонала, что позволяет специалистам выполнять мероприятия на участках максимально эффективно. Ежедневно на обслуживании сетей задействовано 25 бригад, две из которых несут круглосуточное дежурство.
До конца года парк Красноярской теплосети ждет еще одно пополнение. Место в гараже займут колесный трактор и легковой электромобиль «Москвич». Кстати, аналогичный уже есть в подразделении. Он на электротяге, что соответствует современным экологическим требованиям и вектору Компании, направленному на снижение нагрузки на окружающую среду.
«Развитие и модернизация автопарка предприятия, как и теплосетевого хозяйства в целом, — это стратегическое вложение, которое обеспечивает надежность системы теплоснабжения города. Современные машины позволяют нам не только оперативно ликвидировать инциденты, но и проводить плановые работы на теплосетях максимально эффективно, сохраняя комфорт жителей», — отметил Сергей Иванов, директор Красноярской теплосети.
Подвижной состав для подразделений теплосетей регулярно пополняется и в других городах региона, где работают предприятия СГК. Например, в этом году МАВРы приобретены для работы на теплосетях в Назарово. Аналогичная мобильная мастерская, а также экскаватор поступили в пользование специалистов теплосетевого подразделения в Минусинске. А для автопарка теплосетей в Канске закупили большегрузный тягач, который доставляет на ремонтную площадку железобетон и трубы длиной 11 метров.