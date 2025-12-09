Автопарк Красноярской теплосети пополнился новой техникой

Общая протяженность сетей Компании в городе более 2 тыс. км. С 2020 года Красноярская теплосеть реализует программу по развитию и обновлению теплосетевого хозяйства. В этом году в городе построено и реконструировано около 50 км трубопроводов, а за пять лет протяженность обновленных магистралей составила 300 км. Результаты такой работы уже очевидны: две зимы Красноярск пережил без серьезных инцидентов на теплосетях. Помимо строительства и реконструкции трубопроводов, подразделение активно обновляет и развивает сопутствующую инфраструктуру. Так, в этом году построили три центральных тепловых пункта, еще один отремонтировали, также отремонтировано пять насосных станций. По итогам текущего года общий объем вложений в обновление и ремонт сетевой инфраструктуры города составит 6,2 млрд рублей.