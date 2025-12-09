Комсомольчанин отсудил квартиру у брата, не появлявшегося в ней годами

Когда женщина скончалась, её сыновья стали наследниками первой очереди. Один из них своевременно обратился к нотариусу, однако второй, много лет не появлявшийся в квартире и не поддерживавший с семьёй связь, заявить о своих правах не торопился. Несмотря на это, нотариус оформил братьям равные доли, ориентируясь лишь на регистрацию в жилье.