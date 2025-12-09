Комсомольчанин отсудил квартиру у брата, не появлявшегося в ней годами

Житель Комсомольска-на-Амуре через суд лишил брата доли квартиры, доставшейся ему после смерти матери. Ответчик фактически не жил в помещении и не принял наследство в установленный срок, сообщили в пресс-службе краевого суда.
Когда женщина скончалась, её сыновья стали наследниками первой очереди. Один из них своевременно обратился к нотариусу, однако второй, много лет не появлявшийся в квартире и не поддерживавший с семьёй связь, заявить о своих правах не торопился. Несмотря на это, нотариус оформил братьям равные доли, ориентируясь лишь на регистрацию в жилье.
В суде установили, что ответчик давно проживал в другом городе, не участвовал в содержании квартиры и не предпринимал действий, которые могли бы свидетельствовать о принятии наследства. Регистрация, подчеркнули в суде, не доказывает фактического участия в наследовании.
Районный суд признал его не принявшим наследство и аннулировал выданные ранее документы.