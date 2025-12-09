Долина продала квартиру в уверенности, что участвует в спецоперации силовиков

Согласно документам, артистка не имела реальной воли на продажу недвижимости. Она действовала под давлением мошенников, которые убедили её, что она участвует в секретной операции по поимке опасных преступников. Долине внушили, что сделка — фиктивная, проводится «под контролем силовиков» и необходима для захвата преступной группы.