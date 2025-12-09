Долина продала квартиру в уверенности, что участвует в спецоперации силовиков

Певица Лариса Долина в момент продажи своей элитной квартиры была полностью уверена, что действует по заданию правоохранительных органов. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомился ТАСС.
Согласно документам, артистка не имела реальной воли на продажу недвижимости. Она действовала под давлением мошенников, которые убедили её, что она участвует в секретной операции по поимке опасных преступников. Долине внушили, что сделка — фиктивная, проводится «под контролем силовиков» и необходима для захвата преступной группы.
Именно в рамках этой «операции», как она считала, певица продала квартиру стоимостью свыше 100 млн рублей покупательнице Полине Лурье, а полученные средства перевела злоумышленникам.
Когда Долина поняла, что стала жертвой масштабной мошеннической схемы, она обратилась в суд, требуя вернуть имущество. Суд встал на её сторону и обязал Лурье передать квартиру обратно. Сейчас дело дошло до Верховного суда Российской Федерации.
8 декабря концертный директор певицы Сергей Пудовкин сообщил, что на фоне скандала в адрес Долиной поступают угрозы.
