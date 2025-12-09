Ричмонд
В Пермском крае продается здание профилактория с гостиничными номерами

В городе Чусовой Пермского края выставлен на продажу профилакторий с земельным участком. Стоимость — 120 млн рублей.

Профилакторий находится на окраине города Чусовой.

«Продается здание профилактория с гостиничными номерами в городе Чусовом. Собственный земельный участок 2,2 гектара. Четырехэтажное здание с подземным этажом общей площадью 3 732,9 квадратных метров. Территория огорожена. Стоимость — 120 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Собственник предлагает рассмотреть помещение под реабилитационный, медицинский или оздоровительный центр, гостиницу или пункт временного проживания. На объекте действуют все инженерные системы и коммуникации. Ранее по указанному в объявлении адресу располагалась «Чусовская здравница».

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Кукуштан Пермского округа продается бывший пионерский лагерь на берегу реки Бабка. Стоимость — 15 млн рублей, что что сопоставимо с ценой трехкомнатной квартиры в центре краевой столицы.