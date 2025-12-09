В Пермском крае продается здание профилактория с гостиничными номерами

Собственник предлагает рассмотреть помещение под реабилитационный, медицинский или оздоровительный центр, гостиницу или пункт временного проживания. На объекте действуют все инженерные системы и коммуникации. Ранее по указанному в объявлении адресу располагалась «Чусовская здравница».