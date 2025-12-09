Ричмонд
Детскую поликлинику построят в Новинках до 2030 года

Детскую поликлинику планируют построить в поселке Новинки, сообщили в нижегородском минздраве, отвечая на обращение местной жительницы в соцсети.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Екатерина поинтересовалась, когда в густонаселенном районе появится медицинское учреждение для детей.

По информации регионального минздрава, сейчас в Новинках завершают строительство поликлиники для взрослых. Работы планируют закончить в первом квартале 2026 года. Что касается детского медучреждения, то его строительство намечено на период с 2028 по 2030 год. До начала работ местные власти должны выбрать участок для размещения будущей поликлиники, уточнили в ведомстве.

Напомним, что поликлинику в Новопокровском планируют открыть в 2026 году. По данным на ноябрь текущего года, основные строительные работы там были завершены, идёт внутренняя отделка помещений. Ранее сообщалось, что нижегородские власти утвердили проект по строительству поликлиники на Автозаводе.