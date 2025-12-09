Детскую поликлинику построят в Новинках до 2030 года

По информации регионального минздрава, сейчас в Новинках завершают строительство поликлиники для взрослых. Работы планируют закончить в первом квартале 2026 года. Что касается детского медучреждения, то его строительство намечено на период с 2028 по 2030 год. До начала работ местные власти должны выбрать участок для размещения будущей поликлиники, уточнили в ведомстве.