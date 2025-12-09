Раскрыто, что разрешена сделка с акциями российского подразделения КТК

Документ даёт СП «Роснефть-Шелл Каспиэн Венчурс Лимитед» право совершать сделки, меняющие форму владения или распоряжения акциями российской части консорциума. Доля предприятия в структуре КТК составляет 7,5%.
Каспийский трубопроводный консорциум работает с 1992 года. Его магистраль протяжённостью более 1,5 тыс. км связывает нефтяные месторождения Западного Казахстана и терминал в Новороссийске, оставаясь ключевым маршрутом вывоза сырья из региона. «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» отвечает за деятельность комплекса на территории России.
Решение принято на фоне санкций, введённых США в отношении «Роснефти» в октябре. Ограничения затронули дочерние структуры компании и юридические лица, находящиеся под её прямым или косвенным контролем на 50%.
Читайте также: Стало известно, что Евгений Стеблов не понял мотивов отъезда Пугачёвой из России.