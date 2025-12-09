Раскрыто, что разрешена сделка с акциями российского подразделения КТК

Каспийский трубопроводный консорциум работает с 1992 года. Его магистраль протяжённостью более 1,5 тыс. км связывает нефтяные месторождения Западного Казахстана и терминал в Новороссийске, оставаясь ключевым маршрутом вывоза сырья из региона. «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» отвечает за деятельность комплекса на территории России.