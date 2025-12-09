В Беларуси ищут человека на вакансию с зарплатой 20 тысяч рублей

В Беларуси свободна вакансия с зарплатой для кандидата до 20 тысяч белорусских рублей. Информацию опубликовал портал Государственной службы занятости.
Такая вакансия появилась в Минске в «Нео Банк Азия». Финучреждение ищет заместителя председателя правления. Зарплата предлагается в районе 17 — 20 тысяч белорусских рублей. Основной задачей будущего зампреда станет определение стратегии по привлечению розничного бизнеса и руководство за контролем качества обслуживания клиентов. Важное условие — пройти проверку в Нацбанке.
Есть свободные вакансии с высокими зарплатами и в регионах Беларуси. Например, 10 тысяч рублей предлагают главному инженеру на новом велозаводе в Гродно. Нужен кандидат со знаниями мировых поставщиков оборудования велоиндустрии, владеющий английским и китайским языками.
Ранее мы писали о том, что новый велозавод за три миллиона евро будет построен в Беларуси.
А Новогрудский завод газовой аппаратуры разместил вакансию директора. Предлагается зарплата 8350 рублей и комната в общежитии.
В Пинске разместили вакансию водителя-международника в логистической компании «ГлобалЛайнЛогистик». Зарплата от 8 тысяч до 9,3 тысячи рублей за выполнение международных перевозок по Беларуси и Европе.
Топ-5 декабрьских вакансий с высокими зарплатами в Беларуси замыкает предложение агрокомбината «Колос» в Столбцовском районе. Там ищут замдиректора по экономике и финансам, которому предлагают зарплату 7 — 7,5 тысячи рублей. Нужен человек свободно владеющий английским с не менее чем 15-летним опытом на руководящих позициях в торгово-производственных пищевых компаниях.
Ранее Белстат сказал, доходы кого из белорусов стали на 10,2% больше.
Тем временем Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 9 декабря.