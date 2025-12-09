В Беларуси ищут человека на вакансию с зарплатой 20 тысяч рублей

Топ-5 декабрьских вакансий с высокими зарплатами в Беларуси замыкает предложение агрокомбината «Колос» в Столбцовском районе. Там ищут замдиректора по экономике и финансам, которому предлагают зарплату 7 — 7,5 тысячи рублей. Нужен человек свободно владеющий английским с не менее чем 15-летним опытом на руководящих позициях в торгово-производственных пищевых компаниях.