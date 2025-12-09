Что из себя представляет кроссовер GAC GS4 с полным приводом и мощным мотором

Эстетика и плюс к аэродинамике — это да, но такое решение понравится не всем: сама конструкция выглядит хлипко, да и тянуть за узкую полоску пластика, чтобы открыть дверь, лично мне неудобно. И как открыть дверь с внешней стороны в случае аварии или пожара, когда время идет на секунды? Впрочем, это вопрос риторический, потому что все китайские марки устанавливают такие ручки дверей.