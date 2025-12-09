В Беларуси могут увеличить плату за сбор упаковки от молока, яиц и другой еды

Министерство жилищно-коммунального хозяйства хочет обсудить вопросы обращения с отходами товаров и упаковки. Соответствующий проект постановления Совмина вынесен на общественное обсуждение, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Документ подготовили для ограничения выпуска неперерабатываемых товаров и упаковки.
Например, предлагается убрать льготы на определенную упаковку из пластмасс для ряда социально значимых товаров, в том числе мяса, молока, яиц, хлеба, круп, макарон, сахара
При этом производителям и поставщикам строительных изделий и стройматериалов, использующих труд инвалидов предлагают добавить льготы. А еще хотят пересмотреть расчет процента использования отходов по некоторым льготам для производителей, частично использующих отходы или вторичные полимерные материалы в своем производстве.
Общественные обсуждения будут проходить с 8 по 18 декабря 2025 года.