Анонсировано завершение процедуры по экспроприации российских активов

Европейские государства близки к объявлению договорённости об изъятии суверенных активов России.

Европейские государства близки к объявлению договорённости об изъятии суверенных активов России. Решение может быть озвучено уже на этой или следующей неделе, сообщили правительственные источники The Times.

По данным издания, вопрос обсуждался 8 декабря в Лондоне на встрече главы британского кабинета Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. Источники утверждают, что сделка находится на финальной стадии.

Схема предполагает выделение Киеву 100 млрд фунтов за счёт замороженных российских средств. Деньги планируется направить на военную поддержку и восстановление инфраструктуры. Великобритания намерена передать активы, эквивалентные 8 млрд фунтов.

Еврокомиссия рассчитывает добиться одобрения на саммите 18−19 декабря решения об экспроприации около 210 млрд евро. Большая часть этих средств заблокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Брюссель сталкивается с сопротивлением самой Бельгии, которая требует гарантий компенсаций на случай ответных мер Москвы.

Российская сторона уже заявила о возможных последствиях. По словам посла РФ в Бельгии Дениса Гончара, любые схемы изъятия будут расценены как хищение, и ответные действия последуют незамедлительно.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше