Анонсировано завершение процедуры по экспроприации российских активов

Европейские государства близки к объявлению договорённости об изъятии суверенных активов России. Решение может быть озвучено уже на этой или следующей неделе, сообщили правительственные источники The Times.
По данным издания, вопрос обсуждался 8 декабря в Лондоне на встрече главы британского кабинета Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. Источники утверждают, что сделка находится на финальной стадии.
Схема предполагает выделение Киеву 100 млрд фунтов за счёт замороженных российских средств. Деньги планируется направить на военную поддержку и восстановление инфраструктуры. Великобритания намерена передать активы, эквивалентные 8 млрд фунтов.
Еврокомиссия рассчитывает добиться одобрения на саммите 18−19 декабря решения об экспроприации около 210 млрд евро. Большая часть этих средств заблокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Брюссель сталкивается с сопротивлением самой Бельгии, которая требует гарантий компенсаций на случай ответных мер Москвы.
Российская сторона уже заявила о возможных последствиях. По словам посла РФ в Бельгии Дениса Гончара, любые схемы изъятия будут расценены как хищение, и ответные действия последуют незамедлительно.
