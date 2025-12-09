Крупная нефтяная компания из ХМАО подняла зарплаты работникам

В сообщении говорится, что профсоюз на переговорах с руководством предприятия настаивал на максимальном повышении зарплаты, чтобы сохранить покупательскую способность доходов работников. Принятое решение учитывает прогноз Минэкономразвития РФ о росте потребительских цен в 2026 году. Также сохраняются все социальные гарантии и льготы, прописанные в коллективном договоре.