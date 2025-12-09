Крупная нефтяная компания из ХМАО подняла зарплаты работникам

Зарплату работникам «Сургутнефтегаза» увеличили на 4%
Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» проиндексировала зарплату своим работникам на 4%. Оплату труда подняли с 1 декабря 2025 года, сообщила профсоюзная организация предприятия.
«В рамках действующего коллективного договора подписано решение об индексации заработной платы на 4% с 1 декабря 2025 года. Это важное решение принято в условиях сложной ситуации в стране и неблагоприятной макроэкономической обстановки», — объявил профсоюз в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
В сообщении говорится, что профсоюз на переговорах с руководством предприятия настаивал на максимальном повышении зарплаты, чтобы сохранить покупательскую способность доходов работников. Принятое решение учитывает прогноз Минэкономразвития РФ о росте потребительских цен в 2026 году. Также сохраняются все социальные гарантии и льготы, прописанные в коллективном договоре.
Ранее URA.RU писало, что независимый профсоюз «Профсвобода» из ХМАО подал в суд на нефтяную компанию «Сургутнефтегаз». Он потребовал доплатить работнику за то, что предприятие два года не индексировало зарплату.