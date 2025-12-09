Мать отсудила у сына права на товарный знак «ХабЦветТорг»

«ИП Безрукова В. В. (мать) обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к ИП Безрукову М. В. (сыну) о признании недействительной сделки об отчуждении исключительных прав на товарный знак “ХабЦветТорг”, применении последствий недействительности сделки в виде восстановления исключительного права на товарный знак “ХабЦветТорг” за истцом и обязании ответчика прекратить использование данного товарного знака», — сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.