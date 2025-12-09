Ричмонд
Мать отсудила у сына права на товарный знак «ХабЦветТорг»

Ранее стало известно, что молодой человек подделал документы, чтобы присвоить право на товарный знак себе.

Источник: Freepik

«ИП Безрукова В. В. (мать) обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к ИП Безрукову М. В. (сыну) о признании недействительной сделки об отчуждении исключительных прав на товарный знак “ХабЦветТорг”, применении последствий недействительности сделки в виде восстановления исключительного права на товарный знак “ХабЦветТорг” за истцом и обязании ответчика прекратить использование данного товарного знака», — сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.

Подписи как в «липовой» доверенности, так и в договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак, оказались поддельными — это установила почерковедческая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела.

В итоге исключительные права матери на товарный знак «ХабЦветТорг» были восстановлены.