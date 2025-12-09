Объяснено, как профсоюзы РФ просят рассчитывать новый размер МРОТ

Профсоюзы предлагают отказаться от привязки минимальной зарплаты к прожиточному минимуму и перейти к новому стандарту — минимальному потребительскому бюджету. Такой вывод сделан на заседании исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов, прошедшем 8 декабря.
По оценке ВКП, существующая модель не отражает реальные расходы работников. Рост минимальной зарплаты за последние годы во всех странах СНГ заметен, однако сама методика опирается на потребительскую корзину и медианную зарплату, а не на фактические траты семей. Профсоюзы считают, что МРОТ должен учитывать питание дома и вне его, цифровые услуги, обязательные платежи и иные базовые нужды, передают Известия.
Инициаторы предлагают закрепить новый параметр на уровне госгарантий, ориентируясь на расходы, обеспечивающие нормальный стандарт жизни. Зампред ФНПР Евгений Макаров напомнил: с 1 января 2026 года МРОТ в России составит 27 093 рубля при прожиточном минимуме 20 644 рубля. По его расчётам, минимальный потребительский бюджет в текущем году достигает 59 625 рублей, включая питание, услуги, непродовольственные товары и обязательные сборы.
ВКП намерена инициировать разработку модельного закона СНГ о минимальном потребительском бюджете и добиваться повышения МРОТ до его уровня. Профсоюзные центры готовы обсуждать инициативу с национальными правительствами.
Эксперты видят в предложении социальную логику, но предупреждают о рисках резкого перехода. Часть специалистов поддерживает гибридный подход: сохранить ориентир на медианную зарплату, корректируя его с учётом реального потребления. Другие называют привязку к прожиточному минимуму устаревшей и считают новый параметр верным направлением, хотя и зависящим от политических решений.
Идея минимального потребительского бюджета обсуждается с 1990-х годов, но ни разу не была формализована. Исполком ВКП поставил задачу обновить методику расчёта с учётом цифровизации и изменения структуры потребления. Минтруд напоминает, что Конституция закрепляет МРОТ не ниже прожиточного минимума, однако ведомство работает над его опережающим ростом. С 2026 года минимальная зарплата превысит прожиточный минимум более чем на 30%, что затронет условия труда 4,6 млн человек.
