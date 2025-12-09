Объяснено, как профсоюзы РФ просят рассчитывать новый размер МРОТ

Идея минимального потребительского бюджета обсуждается с 1990-х годов, но ни разу не была формализована. Исполком ВКП поставил задачу обновить методику расчёта с учётом цифровизации и изменения структуры потребления. Минтруд напоминает, что Конституция закрепляет МРОТ не ниже прожиточного минимума, однако ведомство работает над его опережающим ростом. С 2026 года минимальная зарплата превысит прожиточный минимум более чем на 30%, что затронет условия труда 4,6 млн человек.