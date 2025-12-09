Средняя зарплата увеличилась до 3539 рублей в Минске

Также в Мингорисполкоме обратили внимание на выполнение четырех целевых показателей, доведенных правительством. Сообщили, что за год ожидается роста инвестиций в основной капитал на 8,1% и увеличение совокупных поступлений доходов бюджета — на 18%. А затраты на производство и реализацию продукции должны снизиться на 1,4%.