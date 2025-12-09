Закрыть долги кредитами: тюменское правительство выпросило у банков миллиарды рублей

Деньги будут использованы для погашения кассовых разрывов.
Четыре крупных федеральных банка предоставят тюменскому правительству кредитные линии на общую сумму 20 миллиардов рублей. Деньги могут быть использованы для устранения кассовых разрывов при бюджетных платежах, отмечается в документах, размещенных в едином госреестре заключенных контактов.
«Определены поставщики по 20 закупкам правительства Тюменской области. Во всех случаях объект закупки — оказание услуг по предоставлению кредита в целях финансирования дефицита областного бюджета. Стоимость каждого из контрактов варьируется в пределах 198 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Больше всего денег правительству готов предоставить «Сбербанк» — эта финансовая организация является поставщиком по восьми контрактам. «Т-банк» согласился выделить региональным властям пять кредитных линий. Еще четыре миллиарда ссудит правительству «Альфа-банк», и три миллиарда — «ВТБ».
При этом в описании объекта закупки отмечено, что кредитные линии являются возобновляемыми. Кроме того, они предполагают возможность досрочного погашения, а процентная ставка является плавающей — она будет меняться в зависимости от ключа Центробанка и уровня инфляции.
Региональное правительство на своем официальном сайте отмечает, что по итогам ноября госдолг властей вырос на 16,8 миллиарда рублей. Без учета новых кредитных линий он составляет 29,6 миллиарда. «То, что взят кредит, не означает, что его правительство будет использовать. Это своего рода кредитная карта, на которой есть средства. Которую вы можете использовать по необходимости», — пояснил URA.RU директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.