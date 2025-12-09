Закрыть долги кредитами: тюменское правительство выпросило у банков миллиарды рублей

Региональное правительство на своем официальном сайте отмечает, что по итогам ноября госдолг властей вырос на 16,8 миллиарда рублей. Без учета новых кредитных линий он составляет 29,6 миллиарда. «То, что взят кредит, не означает, что его правительство будет использовать. Это своего рода кредитная карта, на которой есть средства. Которую вы можете использовать по необходимости», — пояснил URA.RU директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.