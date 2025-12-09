В Пермском крае снизится стоимость полиса ОСАГО, но есть условие

«Для физических лиц, оформляющих страховку на легковые автомобили, используемые в личных целях, границы тарифного коридора не корректировались более трех лет — с сентября 2022 года. За этот период средний размер страховой выплаты по ОСАГО в стране вырос примерно в полтора раза, тогда как средняя стоимость полиса, напротив, снизилась. С учетом того, что в 2025 году стоимость полиса в Прикамье по сравнению со средней премией по России несколько увеличилась, предстоящие изменения в целом можно считать положительными для пермских владельцев легковых автомобилей», — сообщил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.