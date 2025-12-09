Средняя зарплата в Башкирии превысила 82 тысячи рублей

Согласно исследованию hh.ru, самыми популярными среди работодателей в прошедшем месяце стали вакансии для операторов кол-центров. Для них было размещено 1,9 тысячи объявлений, что составило 10% от всего рынка. Второе место по спросу заняли менеджеры по продажам с 1,3 тысячами открытых позиций (7%). В пятерку лидеров также вошли водители, операторы производственных линий, а также продавцы-консультанты и кассиры.