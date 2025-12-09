Средняя зарплата в Башкирии превысила 82 тысячи рублей

В Башкирии вырос средний уровень заработных плат, предлагаемых работодателями. Показатель увеличился на 3,2% по сравнению с октябрем и достиг 82,3 тысячи рублей в месяц. При этом сами соискатели в среднем рассчитывали на доход в размере 70 тысяч рублей.
Согласно исследованию hh.ru, самыми популярными среди работодателей в прошедшем месяце стали вакансии для операторов кол-центров. Для них было размещено 1,9 тысячи объявлений, что составило 10% от всего рынка. Второе место по спросу заняли менеджеры по продажам с 1,3 тысячами открытых позиций (7%). В пятерку лидеров также вошли водители, операторы производственных линий, а также продавцы-консультанты и кассиры.
Десятку наиболее востребованных специальностей ноября дополнили разнорабочие, курьеры, электромонтажники, упаковщики с комплектовщиками и машинисты. Количество вакансий для них варьировалось от 500 до 660.