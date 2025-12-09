Второй условный срок получил экс-директор новосибирского МП «Метро МиР»

Год назад тот же суд вынес приговор по первому делу бывшего директора МП «Метро МиР». За превышение полномочий ему присудили 1,5 года условно. Согласно фабуле дела, Александр Мысик подписал акт о технологическом присоединении к централизованной системе водоотведения детского сада, при этом работы МП «Метро МиР» фактически проведены не были. В результате эксплуатация здания детсада с недостроенной ливневой канализацией привела к затоплению территории, образованию на ней провалов.