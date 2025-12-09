Реновация возвращается. В Петербурге меняют условия расселения хрущёвок

Депутаты петербургского ЗакСа вносят последние изменения в нашумевший закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Документ был принят в 2022 году и сразу стал камнем преткновения между властями и местными жителями. Общественная реакция так сильна, что на действие закона наложили мораторий. В каком же виде КРТ планируют «разморозить», и что ждёт жителей хрущёвок — в материале spb.aif.ru.
С чего всё началось.
Дело в том, что КРТ предполагает реновацию не только по-настоящему старых домов, но и построенных с 1967-го по 1970 год «панелек». А это, на секунду, почти четверть всего городского жилого фонда. Больше всего таких в Кировском, Московском, Калининском, Невском и Фрунзенском районах. По данным жилищного комитета, в первом насчитывается 592 подпадающих под закон жилых здания. Иными словами, порядка 600 тысяч петербуржцев узнали, что их дом подлежит сносу, и задались вопросом: а куда переселят-то?
В первоначальной редакции предполагалось, что жильцам либо предоставят новые квартиры, либо выплатят компенсации на покупку нового жилья. С одним небольшим «но» — переселить могут в любой район города. То есть человек, всю жизнь проживший у метро, вблизи соцучреждений и парков, может переехать в «человейник» где-то на окраине. Вызывала вопросы и процедура проведения собраний жильцов, на которых должны были приниматься решения о реновации. Если собрание не проводилось в достаточно короткие сроки, дом записывали в «молчуны», и он автоматически попадал в программу КРТ.
В итоге губернатор Александр Беглов наложил мораторий на действие закона и попросил депутатов ЗакСа доработать документ. Как выяснилось, доработки в первую очередь касаются рамочного федерального закона, после чего его действие будет распространяться на всю страну.
Прислушались к народу.
После того как Госдума приняла «петербургские» поправки, городские депутаты вносят финальные штрихи в «наш» документ. В первом чтении уже приняты две инициативы. Первая, губернаторская, вносит корректировки в закон о градостроительной деятельности. Теперь город сможет сам выбирать оператора для проведения реновации при обязательном соблюдении условия, что в таком юрлице Смольному будет принадлежать свыше половины акций.
«Законопроект позволит, с одной стороны, Санкт-Петербургу как собственнику представить и защитить свои интересы, а с другой стороны — дать возможность инвестору более эффективно осуществлять свои проекты и зарабатывать. Именно с профессиональным участником, “погружённым” во все территории, можно найти решение имущественных коллизий и компромиссов при совместном использовании имущества», — отметил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко.
Как уверен глава комитета по инвестициям Иван Складчиков, риски невыполнения программы или нарушения прав граждан будут минимальными, а под каждый конкретный проект КРТ может быть определён отдельный оператор. С каждым из них Смольный заключит соглашение, в котором будут прописаны все обязательства и ответственность.
«Молчунов» оставили в покое.
Второй законопроект носит более народный характер и вносит изменения в самые чувствительные вопросы — границы расселения и порядок включения домов в программу реновации.
«Выбрали наиболее логичную географию расселения — в смежные муниципалитеты и в этом же муниципалитете. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний момент мы достаточно хорошо обезопасили жителей нашего города. Что касается инвесторов, которые будут приходить, для них, конечно, условия усложняются», — прокомментировал председатель ЗакСа Александр Бельский.
При этом расселение в границах всего города возможно, но только если собственник даст письменное согласие. Ещё одно ключевое изменение — программа КРТ становится полностью добровольной, и дома- «молчуны» не будут включаться в неё автоматически.
Как считает урбанист Сергей Глазунов, чаяния многих петербуржцев были услышаны, однако есть ещё и аспект оседлости, из-за которого собственники занимают бескомпромиссную позицию.
«С одной стороны, КРТ даёт реальный шанс решить давно назревшую проблему изношенного жилого фонда. Хрущёвки объективно исчерпали свой ресурс: тесные планировки, устаревшие инженерные системы, слабая звукоизоляция — всё это серьёзно снижает качество жизни. Механизм КРТ позволяет запустить масштабную реновацию за счёт привлечения частных инвестиций, что в условиях ограниченного бюджета выглядит практически единственным способом системного обновления жилья. При грамотной реализации программа способна не просто заменить старые дома на новые, но и качественно переформатировать городскую среду — с продуманной инфраструктурой, зелёными зонами, современными социальными объектами. Да и сам факт предоставления жильцам альтернативы (новое жильё или компенсация) уже создаёт определённые гарантии, которых не было при бесконечном “латании” ветшающего фонда», — рассуждает Глазунов.
С другой точки зрения, для людей, десятилетиями выстраивавших свою жизнь вокруг конкретного места, это означает не просто смену адреса, и особенно болезненно это отражается на пожилых людях.
«Я живу в своей квартире почти 40 лет. Здесь выросли мои дети, здесь каждый уголок знаком до мелочей. Когда я выхожу во двор, я вижу тех же соседей, с которыми мы вместе сажали деревья, отмечали праздники, переживали трудные времена. Я понимаю, что город должен развиваться. Но почему развитие обязательно должно означать снос? Почему нельзя просто привести в порядок то, что есть? Утеплить фасады, поменять трубы, сделать капремонт — разве это не проще и человечнее?» — задаётся вопросом жительница Московского района Светлана Шубанова.