Реновация возвращается. В Петербурге меняют условия расселения хрущёвок

Дело в том, что КРТ предполагает реновацию не только по-настоящему старых домов, но и построенных с 1967-го по 1970 год «панелек». А это, на секунду, почти четверть всего городского жилого фонда. Больше всего таких в Кировском, Московском, Калининском, Невском и Фрунзенском районах. По данным жилищного комитета, в первом насчитывается 592 подпадающих под закон жилых здания. Иными словами, порядка 600 тысяч петербуржцев узнали, что их дом подлежит сносу, и задались вопросом: а куда переселят-то?