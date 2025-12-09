Ричмонд
Для жителей Прикамья снизят территориальный коэффициент ОСАГО

Полисы обязательного страхования станут дешевле для аккуратных водителей.

Источник: Комсомольская правда

Банк России сообщил о расширении в обе стороны на 15% тарифного коридора по ОСАГО. Тариф поменяется для всех видов транспорта. Для мотоциклов границы сдвинут на 40%.

Страховщики смогут предлагать аккуратным водителям более выгодные полисы. Виновникам аварий полис обязательного страхования обойдется дороже.

«КП-Пермь» в Пермском отделении Уральского ГУ Банка России пояснили, что также предусмотрена актуализация территориального коэффициентов (КТ). Он влияет на стоимость полиса ОСАГО. Для 20 территорий страны его снизят, 28 — повысят.

Пермский край попал в число регионов для понижения КТ. Его снизят с 1,7 до 1,6. Для владельцев личного легкового автотранспорта тарифный коридор не менялся с сентября 2022 года.

За 9 месяцев 2025 года пермяки оформили около 187 тыс. полисов ОСАГО. Его средняя стоимость составила 7 931 ₽ По сравнению со средним показателем по России она выросла на 9%.