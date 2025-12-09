На Северо-западе Челябинска построят новую поликлинику. Карта

В Челябинске на Северо-западе недалеко от главного корпуса Челябинского государственного университета (ЧелГУ) построят новую поликлинику на 500 мест. Площадь земли под застройку — 8 900 квадратных метров. Проект одобрила экспертная организация «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.