В центре Воронежа ДСК возводит 33-этажную высотку за 2,3 млрд рублей

Речь идет о реализации очередного этапа строительства ЖК на улице Ворошилова, 10/1. Проектом предусмотрено возведение дома на 372 квартиры, среди которых студии, а также одно-, двух- и трехкомнатные варианты. Площадь жилья варьируется от 25 до 97,6 кв. м. В здании запланированы два пассажирских и два грузовых лифта. Общая площадь объекта составит 136,4 тыс. кв. м, из них жилая — 20,1 тыс. кв. м. Ввод дома в эксплуатацию намечен на второй квартал 2028 года.