Водители в ХМАО смогут меньше платить за ОСАГО

В Сургуте и Ханты-Мансийске может снизиться стоимость обязательной страховки для автомобилей. Банк России уменьшил в городах территориальный коэффициент для ОСАГО.

ЦБ снизил территориальный коэффициент для ОСАГО.

«Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей. Таким образом, для законопослушных водителей автогражданка может подешеветь», — поясняет управляющая отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

В ЦБ проанализировали в том числе объемы выплат по страховке и собранные премии. На основе этого удалось снизить территориальный коэффициент в некоторых регионах. В Сургуте он уменьшился с с 1,8 до 1,7, а в Ханты-Мансийске — с 1,4 до 1,3.

Коэффициент связан со статистикой выплат по страховке в конкретном регионе. Жителям больших городов она, как правило, обходится дороже, чем водителям небольших небольших населенных пунктов.