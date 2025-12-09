Приморский рыболовецкий колхоз «Восток-1» перешел под управление госкомпании

Приморский рыболовецкий колхоз «Восток-1», акции которого ранее были национализированы по иску Генпрокуратуры, перешел под управление государственного АО «Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания» (ДРУК, Москва). В настоящее время принадлежащая Росимуществу компания управляет изъятыми в собственность государства активами дальневосточных рыбопромышленников, в том числе «крабовых королей» Олега Кана и Дмитрия Дремлюги, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным ЕГРЮЛ, ДРУК стала управляющей компанией РК «Восток-1» 1 декабря 2025 года.
Как сообщалось ранее, 31 октября 2025 года Арбитражный суд Приморского края полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к РК «Восток-1», генеральному директору компании Александру Сайфулину (руководил колхозом с июня 2013 года по 30 ноября 2025 года) и членам семьи Шегнагаевых (Валерий Шегнагаев фактически создал компанию в 90-х) о взыскании ущерба водным биологическим ресурсам в размере 37,6 млрд рублей.
В том числе в счет возмещения ущерба в доход РФ перешли ценные бумаги, принадлежащие членам семьи Шегнагаевых, Сайфулину и другим физлицам. Так, с Валерия Шегнагаева были взысканы ценные бумаги рыбколхоза, зарегистрированные им ранее на других лиц, в счет частичного возмещения ущерба на сумму 1 млрд 378,230 млн рублей.
Арбитраж также признании ничтожными свыше 30 договоров о закреплении за «Восток-1» долей квот на вылов водных биологических ресурсов. Лишение квот фактически останавливает деятельность предприятия. Что, в каких объемах и на каких условиях будут ловить суда рыбколхоза далее — пока вопрос.
Рыболовецкий колхоз «Восток-1» был создан во Владивостоке в 1991 году. Среднесписочная численность работников на начало 2025 года составляла 899 человек. Предприятие занимается добычей глубоководного краба-стригуна, а также рыбы. Флот колхоза состоит из пяти краболовов, восьми ярусоловов и двух транспортных судов. Выручка АО в 2024 году составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль — почти 218 млн рублей.
АО «ДРУК» было зарегистрировано 21 мая 2024 года, принадлежит Росимуществу. На данный момент ДРУК выполняет функции управляющей организации для 60 компаний.