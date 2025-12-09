Приморский рыболовецкий колхоз «Восток-1» перешел под управление госкомпании

Рыболовецкий колхоз «Восток-1» был создан во Владивостоке в 1991 году. Среднесписочная численность работников на начало 2025 года составляла 899 человек. Предприятие занимается добычей глубоководного краба-стригуна, а также рыбы. Флот колхоза состоит из пяти краболовов, восьми ярусоловов и двух транспортных судов. Выручка АО в 2024 году составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль — почти 218 млн рублей.