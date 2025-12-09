Казахстан впервые направит нефть из Кашагана в Китай из-за повреждения КТК

Поставки нефти через Атасу-Алашанькоу составляют в среднем 85 тыс. −86 тыс. тонн в месяц и могут быть увеличены за счет дополнительного экспорта нефти. Казахстан планировал отгрузить 1 млн тонн по этому маршруту в 2025 году, что ниже показателя 2024 года в 1,2 млн тонн. По данным источников, за первые 10 месяцев этого года было экспортировано 0,858 млн тонн.