Казахстан впервые направит нефть из Кашагана в Китай из-за повреждения КТК

По данным издания, нефть будет экспортироваться по трубопроводу Атасу-Алашанькоу. Нефть добывается на месторождении Кашаган консорциумом NCOC, в который входят китайская CNPC и японская Inpex. CNPC планирует отправить в Китай около 30 тыс. тонн нефти по этому маршруту, а Inpex — около 20 тыс. тонн.
Нефтепровод Атасу-Алашанькоу проходит от Казахстана до региона Синьцзян в Китае, но обычно по нему транспортируется нефть с других месторождений в Казахстане.
Поставки нефти через Атасу-Алашанькоу составляют в среднем 85 тыс. −86 тыс. тонн в месяц и могут быть увеличены за счет дополнительного экспорта нефти. Казахстан планировал отгрузить 1 млн тонн по этому маршруту в 2025 году, что ниже показателя 2024 года в 1,2 млн тонн. По данным источников, за первые 10 месяцев этого года было экспортировано 0,858 млн тонн.
Морская инфраструктура КТК в районе порта Новороссийск 29 ноября подверглась украинской атаке с использованием беспилотных надводных средств. В результате один из выносных причальных узлов получил серьезные повреждения и временно выведен из работы.
На фоне происшествия эксперты нефтегазовой отрасли оценили возможности перенаправления экспортных потоков нефти КТК на альтернативные маршруты. Сейчас из трех выносных причальных устройств терминала одно повреждено, второе проходит ремонт, и лишь третье остается в эксплуатации. Чтобы минимизировать последствия атаки и не допустить снижения добычи на крупных месторождениях, министерство энергетики в оперативном порядке приступило к реализации плана по диверсификации экспортных маршрутов и перераспределению объемов нефти.