Правительство выделит до 1 трлн тенге нацхолдингу «Байтерек» в 2026 году

На заседании правительства 19 ноября была представлена программа совместных действий на 2026−2028 годы. Она призвана усилить макроэкономическую стабильность, уменьшить инфляцию, расширить производство. Ключевой оператор программы — «Байтерек».
Холдинг совместно с банками станет основным источником долгосрочного кредитования реального сектора — как для крупных инвестиционных проектов, так и для новых точек экономического роста.
«В 2026 году портфель проектов холдинга будет включать: 42% — химическую и нефтегазохимическую промышленность, 19,6% — транспорт и логистику, 12,1% — энергетику, 7,1% — ГМК, 6,4% — АПК и пищевую промышленность», — говорится в сообщении.
По данным МНЭ, МСБ заинтересован в экспорториентированных проектах. Финансирование таких инициатив возможно по механизму 20% собственные средства и 80% заемное финансирование через «Байтерек».
«В рамках трансформации программ фонда “Даму” прямое субсидирование значительно сокращено и сохраняется только для проектов до 200 млн тенге по узкому перечню ОКЭД. Основным инструментом поддержки стало фондирование банков второго уровня под льготную ставку, что даёт бизнесу возможность получать финансирование под 12,6% годовых на весь срок проекта», — говорится в сообщении МНЭ.
Эти условия гарантированы, поскольку средства для фондирования уже выделены через капитализацию «Байтерека» и переданы фонду «Даму». Проект не зависит от будущих бюджетных решений — финансирование доступно на весь период кредитования.
В конце ноября стало известно, что холдинг «Байтерек» проходит трансформацию: его переименуют и расширят полномочия, добавив функции по поддержке инфраструктурных и индустриальных проектов. Из статуса «национального управляющего» он перейдет в формат «национального инвестиционного» холдинга. Основная задача обновленного «Байтерека» — привлекать капитал в отечественные производства.
С 2026 года в Казахстане запускается программа «Заказ на инвестиции» — новый инструмент господдержки для малого, среднего и крупного бизнеса. Планируется реализовать проекты на сумму свыше 4,9 трлн тенге в ключевых секторах экономики. Программа направлена на снижение зависимости от импорта и развитие выпуска востребованных товаров внутри страны. Отбор и финансирование проектов будут осуществляться через холдинг «Байтерек».