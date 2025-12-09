Правительство выделит до 1 трлн тенге нацхолдингу «Байтерек» в 2026 году

С 2026 года в Казахстане запускается программа «Заказ на инвестиции» — новый инструмент господдержки для малого, среднего и крупного бизнеса. Планируется реализовать проекты на сумму свыше 4,9 трлн тенге в ключевых секторах экономики. Программа направлена на снижение зависимости от импорта и развитие выпуска востребованных товаров внутри страны. Отбор и финансирование проектов будут осуществляться через холдинг «Байтерек».