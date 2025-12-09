В Молдавии отменят компенсации за дорогую электроэнергию

КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Власти Молдавии решили прекратить выплачивать гражданам компенсации за высокий тариф на электроэнергию, поскольку перестали получать финансирование от ЕС на эти цели, заявил премьер-министр республики Александр Мунтяну.
Жители Молдавии с ноября 2022 года получают компенсации из-за того, что на фоне кризиса значительно выросли тарифы на энергоресурсы. Получатели компенсаций делятся на категории в зависимости от степени уязвимости.
«Компенсации — это была помощь ЕС. И изначально было ясно, что она не может длиться бесконечно. Нам прямо сказали: “Мы помогаем вам смягчить этот тяжелый первоначальный шок, но это не может продолжаться бесконечно, вы должны найти внутренние решения”, — заявил Мунтяну журналистам, комментируя решение министерства труда и соцзащиты прекратить выплаты.
Ранее глава министерства труда и соцзащиты Наталья Плугарь сообщила, что последние выплаты компенсаций будут в ноябре и декабре этого года. На фоне этого в прошлый четверг оппозиционная Партия социалистов провела акцию протеста перед зданием Минсоцтруда. Участники манифестации потребовали отставки министра.