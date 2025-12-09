«Запас хода до 250 километров и повышенная комфортность». Новые электробусы будут ездить в пригороде в Беларуси

В 2026 году первые электробусы выйдут на пригородные маршруты в Беларуси. Подробнее рассказали в Министерстве транспорта и коммуникаций.
В ведомстве сообщили, что уже сейчас электробусы с запасом хода 100 километров проходят испытания. Курсировать электротранспорт будет между Минском и городами-спутниками. А на маршруты затем пустят и модернизированные электробусы.
Как рассказали в Белкоммунмаше, уже в 2026-м планируется модернизировать электробусы для пригорода, расширив автономный ход до 250 километров и оснастив экспресс-зарядкой. Планируется обеспечить электротранспортом именно пригородные перевозки.
— В следующем году обязательно такой электробус будет перевозить пассажиров между Минском и Смолевичами. В последующем и остальные города-спутники планируется оборудовать именно таким транспортом, — прокомментировал заместитель гендиректора по инновационному развитию холдинга БKM Олег Быцко.
Уточняется, что электробусы проектируются с учетом условий пригорода. Они оснащены сиденьями повышенной комфортности, ремнями безопасности, соблюдаются особые требования к прочности кузова.
