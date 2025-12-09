«Россошанское ДРСУ № 1» отремонтирует дорогу в Воронежской области за 121 млн

В начале ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежское министерство дорожной деятельности заключило с ООО «Россошанское ДРСУ № 1» контракт на капремонт путепровода через железную дорогу в Россоши, известного как «Горбатый мост». Фирма была единственным участником конкурса и не стала снижать начальную цену в 420,7 млн руб.