Депутаты приняли бюджет Екатеринбурга с дефицитом 3,6 млрд руб. в первом чтении

Единственным противником принятия бюджета стал Константин Киселев. Он назвал документ «реактивным», отметив отсутствие в нем новых стратегических задач. По мнению депутата, город теряет финансовую самостоятельность, полагаясь исключительно на вышестоящие бюджеты, в то время как ранее имел возможность самостоятельно инвестировать средства в развитие. «Этот бюджет, который обсуждаем, из серии “продолжаем продолжать”, там нет ни грамма стратегии. Абсолютно реактивный бюджет, мы реагируем, не ставим новых проблем», — заявил господин Киселев.