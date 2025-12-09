Ричмонд
Депутаты приняли бюджет Екатеринбурга с дефицитом 3,6 млрд руб. в первом чтении

Депутаты Екатеринбургской городской думы приняли проект бюджета на 2026 год и плановый период в первом чтении.

Источник: Коммерсантъ

За документ проголосовали 27 человек, один депутат выступил против, еще один воздержался. Проект бюджета был предварительно рассмотрен на профильных комиссиях и получил поддержку. Согласно данным думы, доходы города в 2026 году запланированы в размере 100 млрд руб., расходы составят 103,6 млрд руб. Дефицит бюджета составит 3,6 млрд руб.

Единственным противником принятия бюджета стал Константин Киселев. Он назвал документ «реактивным», отметив отсутствие в нем новых стратегических задач. По мнению депутата, город теряет финансовую самостоятельность, полагаясь исключительно на вышестоящие бюджеты, в то время как ранее имел возможность самостоятельно инвестировать средства в развитие. «Этот бюджет, который обсуждаем, из серии “продолжаем продолжать”, там нет ни грамма стратегии. Абсолютно реактивный бюджет, мы реагируем, не ставим новых проблем», — заявил господин Киселев.

Депутат Александр Колесников отметил увеличение расходов на охрану школ, повышение зарплат муниципальных учреждений и ДЭУ. При этом он согласился с отсутствием стратегического видения в бюджете и предложил приостановить строительство новых жилых комплексов, если не хватает средств на социальную сферу и дорожное строительство.